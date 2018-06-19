Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет

Их малолетняя подруга на два года отправлена на соцреабилитацию.

?Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
Фото: dp.npu.gov.ua

Индустриальный районный суд Днепра приговорил к 12 годам лишения свободы двух парней, которые в начале 2017 года беспричинно жестоко убили бездомного. Их малолетняя подруга приговорена к принудительным мерам воспитательного характера в виде двухлетнего обучения в профессиональном училище социальной реабилитации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В феврале 2017 года около полуночи двое приятелей, которым в то время было 19 и 16 лет, вместе с 13-летней школьницей увидели двух незнакомых бездомных, спавших на трубах теплотрассы возле жилого дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения после бутылки коньяка, они беспричинно напали на бомжей и избили руками, ногами, камнями.

В результате 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили граждане и вызвали скорую помощь и полицию.

Спустя полтора года преступникам вынесли приговор по ч.2 ст.115 и ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - умышленное убийство и групповое хулиганство.

Молодые люди свою вину признали частично.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерьюВ Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)
Задержан владелец машины, из-за взрыва у которой пострадали детиЗадержан владелец машины, из-за взрыва у которой пострадали дети
На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногуНа "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу
Блок рекламы


Похожие новости
На детском пляже в Каневе утонули двое братьев 2005 и 2007 годов рожденияНа детском пляже в Каневе утонули двое братьев 2005 и 2007 годов рождения
Суд в Полтаве арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерьюСуд в Полтаве арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью
Полиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре ОдессыПолиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре Одессы
71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области
В Сумах в результате взрыва банки с порохом пострадали отец и двое его детейВ Сумах в результате взрыва банки с порохом пострадали отец и двое его детей
Патрульные Днепра уговорили мужчину не прыгать с мостаПатрульные Днепра уговорили мужчину не прыгать с моста
Треть жителей Днепра остались без воды из-за аварииТреть жителей Днепра остались без воды из-за аварии
Зачисление первоклассников в школу: появились "специалисты", которые могут оформить ребенка за 100 долларовЗачисление первоклассников в школу: появились "специалисты", которые могут оформить ребенка за 100 долларов
В столичном Гидропарке двое мужчин устроили драку со стрельбойВ столичном Гидропарке двое мужчин устроили драку со стрельбой
Кулеба рассказал о состоянии детей, которые попали в ДТП в БеларусиКулеба рассказал о состоянии детей, которые попали в ДТП в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости