В здании Центробанка в Москве нашли тело инкассатора с простреленной головой

Полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины.

В здании Центробанка в Москве нашли тело инкассатора с простреленной головой
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Фото: radio.vesti.ru

В одном из зданий Центрального банка РоSSии в Москве найдено тело сотрудницы инкассаторской компании с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД РФ.

Тело 40-летней женщины было обнаружено 18 июня.

"Около семи утра в отдел полиции «Якиманка» поступило сообщение от охранника Центрального банка РоSSии о том, что обнаружено тело 40-летней сотрудницы компании «Росинкас» с табельным пистолетом ПМ в правой руке", - рассказал источник в территориальном отделе полиции.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины - изучают видеозаписи с камер наблюдения.

При этом отмечается, что непосредственно в той комнате, где обнаружили тело, камер не было.

"Мы подтверждаем инцидент, произошедший 18 июня 2018 года. Правоохранительные органы проводят необходимые действия в рамках процессуальных норм", - сообщили в объединении "Росинкас".

Напомним, в марте украинская полиция предотвратила нападение на инкассаторов в Закарпатской области.


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