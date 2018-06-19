В здании Центробанка в Москве нашли тело инкассатора с простреленной головой
Полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины.
В одном из зданий Центрального банка РоSSии в Москве найдено тело сотрудницы инкассаторской компании с огнестрельным ранением головы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД РФ.
Тело 40-летней женщины было обнаружено 18 июня.
"Около семи утра в отдел полиции «Якиманка» поступило сообщение от охранника Центрального банка РоSSии о том, что обнаружено тело 40-летней сотрудницы компании «Росинкас» с табельным пистолетом ПМ в правой руке", - рассказал источник в территориальном отделе полиции.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины - изучают видеозаписи с камер наблюдения.
При этом отмечается, что непосредственно в той комнате, где обнаружили тело, камер не было.
"Мы подтверждаем инцидент, произошедший 18 июня 2018 года. Правоохранительные органы проводят необходимые действия в рамках процессуальных норм", - сообщили в объединении "Росинкас".
Напомним, в марте украинская полиция предотвратила нападение на инкассаторов в Закарпатской области.
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