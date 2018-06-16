Полиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре Одессы

Бездомный, по словам очевидцев, сделал замечание его сыну.

Полиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре Одессы
Место происшествия в Одессе

В одном из скверов в центре Одессы 47-летний одессит до смерти избил мужчину без определенного места жительства за то, что тот, как утверждают свидетели, сделал замечание его сыну. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области, пишет Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в Старобазарном сквере в центральной части города. Очевидцы говорят, что на скамейке сидели бомжи, в которых дети начали бросать камни. Один из бездомных подошел к родителям, которые сидели рядом в кафе, и попросил успокоить сына.

"Он сделал замечание им, попросил, чтобы они сказали своему ребенку не бросать камни в них. Но, вместо того, чтобы сделать замечание, он ударил его. Тот упал и ударился головой", - рассказал бармен Александр Тихончик.

Увидев, что бездомный лежит и не двигается, мужчина пытался его привести в чувства: обливал водой, но потом просто ушел. Беглеца искали кинологи с собаками, однако пока безуспешно.

"Отец мальчика, поняв, что он совершил, что человек уже не жилец, с места совершения преступления скрылся. О подозрении сообщено заочно, так как преступник скрывается от органов досудебного расследования", - рассказала руководитель следственного управления ГУНП Украины в Одесской области Инна Власова.

На место инцидента неравнодушные свидетели вызвали полицию и весь инцидент квалифицировали как ч.2 ст. 121 УК Украины, по которой отцу светит от 7 до 10 лет лишения свободы. Личность подозреваемого, который успел скрыться, установлена и сейчас он объявлен в розыск.

Напомним, ранее 71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области.


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