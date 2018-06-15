Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
Ранее мэр города поручил освятить место, где выступала группа.
Соорганизаторов фестиваля Porto Franko, на котором выступила группа "Хамерман уничтожает вирусы", вызвали в полицию на допрос.
Об этом сообщил соорганизатор фестиваля Роман Григорьев, передает Громадське.
Представителей городских властей возмутило то, что музыканты вышли на сцену практически голые.
15 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы".
"Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не таких!", - добавил он.
"Хамерман Уничтожает Вирусы" - украинский музыкальный коллектив, основанный в 1996 году в городе Сумы. Сейчас в его состав входят два музыканта - Владимир Пахолюк (вокал, тексты) и Альберт Цукренко (вокал, музыка).
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15.06.2018 14:14