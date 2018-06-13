Минздрав составил карту не рекомендованных для купания мест

На карте обозначены несколько десятков пляжей во всех регионах страны.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения обнародовал интерактивную карту пляжей и рекреационных зон Украины, в которых не рекомендуется купаться.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве Минздрав не рекомендует купаться в озере Тельбин, пляж "Тельбин"; на муниципальном пляже "Вербный", оз. Вербное, а также в Киевской области в Вышгороде (оз. "Бегемотик-1", "Бегемотик-2" и в озере на ул. Набережной), Рокитном (рекреационная зона для отдыха населения, р. Рось), Мироновке (ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава), Василькове (рекреационная зона, р. Стугна).Также опасными для купания признаны ряд пляжей и рекреационных зон в Одесской области - в пгт Затока, Черноморске (базы отдыха "Дружба" и "Сокол") и Южном (санаторий-профилакторий "Портовик").

Всего на карте обозначены несколько десятков пляжей во всех регионах страны.


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