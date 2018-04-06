Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям Киева

Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрания им меры пресечения.

На Почтовой площади супружеская пара похитила плитку со скульптурной композиции основателям Киева .

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку у фонтана. Правоохранители подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла. На улицу Петра Сагайдачного прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, которая задокументировала событие. Для установления обстоятельств правонарушения подозреваемых доставили в районное управление полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток, которые они планировали их продать.

Правоохранители выяснили, что задержанные - гражданские супруги - 24-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления и избрания задержанным меры пресечения.

Напомним, 6 мая прошлого года мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где также установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.

Композиция авторства киевского художника Владимира Журавля состоит из четырех фигур детей - троих мальчиков и девочки - прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Они "играют" корабликами на карте города, на которой обозначены интересующие туристов места: памятники, церкви, парки.