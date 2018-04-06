Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям Киева

Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрания им меры пресечения.

Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки с "детского" памятника основателям Киева
Фото: kyiv.npu.gov.ua

На Почтовой площади супружеская пара похитила плитку со скульптурной композиции основателям Киева.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку у фонтана. Правоохранители подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла. На улицу Петра Сагайдачного прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, которая задокументировала событие. Для установления обстоятельств правонарушения подозреваемых доставили в районное управление полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток, которые они планировали их продать.

Правоохранители выяснили, что задержанные - гражданские супруги - 24-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления и избрания задержанным меры пресечения.

Напомним, 6 мая прошлого года мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где также установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.

Композиция авторства киевского художника Владимира Журавля состоит из четырех фигур детей - троих мальчиков и девочки - прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Они "играют" корабликами на карте города, на которой обозначены интересующие туристов места: памятники, церкви, парки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кусок карусели убил мужчину на ярмарке во ФранцииКусок карусели убил мужчину на ярмарке во Франции
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плитыВ Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за обвалившейся балконной плиты
В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада домаВ Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
На Троещине оборвался лифт в многоэтажкеНа Троещине оборвался лифт в многоэтажке
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессийПолиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий
Полиция задержала наркодиллеров, которые работали на три областиПолиция задержала наркодиллеров, которые работали на три области
Полиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеровПолиция задержала четырех женщин и мужчину, которые обворовывали одиноких пенсионеров
В центре Киева неизвестные избили иностранцаВ центре Киева неизвестные избили иностранца
Власти Киева опровергли падение лифта в троещинской многоэтажкеВласти Киева опровергли падение лифта в троещинской многоэтажке
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда КиеваПолиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева
Юго-западная часть Киева на сутки останется без водыЮго-западная часть Киева на сутки останется без воды
Власти Киева решили проверить все ТРЦ на соблюдение норм пожарной безопасностиВласти Киева решили проверить все ТРЦ на соблюдение норм пожарной безопасности
Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"Полиция задержала криминального авторитета "Рамаза Багдатского"
Последние новости
Подгружаем последние новости