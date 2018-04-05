В Японии нашли украинский немой фильм "Человек и обезьяна" 1930 года

Это первый полнометражный научный фильм, сделанный в Украине.

Национальный центр Довженко нашел и привез в Украину считавшийся потерянным фильм "Человек и обезьяна" 1930 года режиссера Андрея Винницкого.

Как сообщает центр в фейсбуке, это первый украинский полнометражный научный фильм.

Фильм нашли в токийском национальном киноцентре при Национальном музее современного искусства во время архивных поисков и исследования связей ВУФКУ с иностранной прокатной системой.

В результате исследования выяснилось, что многие украинские фильмы конца 1920-х – начала 1930-х показывались в прокате в Японии. Среди них – "Земля" и "Иван" Александра Довженко, "Весной" Михаила Кауфмана и "Человек и обезьяна" Андрея Винницкого.

В Центре Довженко отмечают, что фильм Винницкого в японском архиве атрибутировали именно как украинский, что и сделало возможным его находку.

В токийском киноцентре сохранился негатив, а 35 мм черно-белую позитивную копию для Украины создали в Осаке на пленке нового поколения.

"Человек и обезьяна" – культурфильм, иллюстрирующий теорию Дарвина об эволюции видов. Снимался в Сухуми в 1930 году. В создании фильма участвовал известный оператор Йосип Рона.

Ожидается, что озвученную современной музыкой картину Винницкого покажут на фестивале немого кино и современной музыки "Немые ночи" в июле этого года.