На общественные работы отправили более 200 злостных алиментщиков

суд

Украинские суды вынесли 202 постановления о применении общественно-полезных работ в отношении должников по алиментам.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко во время круглого стола на тему «Новеллы законодательства в сфере взыскания алиментов: практика применения и пути ее совершенствования», сообщает корреспондент Укринформа.

«Общая цифра по Украине составляет 202 постановления судов, в соответствии с которыми должники должны приступить к выполнению общественно-полезных работ», — отметила Глущенко.

В то же время она отметила, что в большинстве случаев суды отказываются применять к должникам административное взыскание в виде общественно-полезных работ.

Глущенко добавила, что по состоянию на сегодня органами Государственной исполнительной службы уже взыскано с начала года 600 млн грн алиментов.

«Это хороший показатель, если учитывать, что в прошлом году за год Государственной исполнительной службой было взыскано алиментов на сумму 2,4 млрд грн. Фактически за 2 месяца мы взыскали 600 млн и это свидетельствует о том, что этот механизм работает», — подчеркнула заместитель министра.

Кроме того, заметила Глущенко, в настоящее время 10 тыс. должников добровольно погасили свою задолженность в полном объеме, а 8 тыс. должников достигли консенсуса с взыскателями, следствием чего стало то, что взыскатели забрали свои документы из органов Государственной исполнительной службы в связи с отсутствием протекции.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.


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