Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий

Киевский и Московский патриархаты не могут поделить деревянный храм.

Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий
Фото: rv.npu.gov.ua

Полиция взяла под охрану Свято-Успенский храм в селе Птыча Ровенской области из-за конфликта конфессий.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Активное противостояние в Птыче началось ночью 2 апреля. В полицию поступило сообщение, что неизвестные лица повредили входную дверь церкви и заняли ее помещение. Представители двух конфессий начали драться, в результате телесные повреждения получила 51-летняя местная жительница. Медики в нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска.

Чтобы не допустить новых драк, полицейские в круглосуточном режиме обеспечивают публичную безопасность и порядок возле Свято-Успенского храма.

Конфликт за церковь в Птыче продолжается с 2014 года. Раньше там правил священник УПЦ МП, но жители села решили перейти в УПЦ КП. С тех пор деревянную церковь над трассой Киев-Чоп не могут поделить.


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