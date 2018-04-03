Полиция взяла под охрану церковь в Ровенской области из-за конфликта конфессий
Киевский и Московский патриархаты не могут поделить деревянный храм.
Полиция взяла под охрану Свято-Успенский храм в селе Птыча Ровенской области из-за конфликта конфессий.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Активное противостояние в Птыче началось ночью 2 апреля. В полицию поступило сообщение, что неизвестные лица повредили входную дверь церкви и заняли ее помещение. Представители двух конфессий начали драться, в результате телесные повреждения получила 51-летняя местная жительница. Медики в нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска.
Чтобы не допустить новых драк, полицейские в круглосуточном режиме обеспечивают публичную безопасность и порядок возле Свято-Успенского храма.
Конфликт за церковь в Птыче продолжается с 2014 года. Раньше там правил священник УПЦ МП, но жители села решили перейти в УПЦ КП. С тех пор деревянную церковь над трассой Киев-Чоп не могут поделить.
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Общество
03.04.2018 11:11