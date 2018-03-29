В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше в жилых домах вылетели стекла

Пострадавшим обещают возместить ущерб.

В Казахстане во время подрыва льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило стекла в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома.

Об этом сообщает местный портал NUR.KZ.

По данным издания, пострадали несколько человек.

Один из местных жителей прислал в редакцию видео и сообщение, что взрывная волна выбила стекла в окнах многоэтажки. Инцидент произошел в 14:47 по местному времени.

"Одни маты, взрывники не рассчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по стеклам, вылетели рамы, извините без матов не получилось. Кажется, никто не пострадал», - написал отправитель.

В ТОО "Востоквзрывпром" заявили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш от льда в соответствии со всеми правилами.

В приемной акимата города подтвердили случай ЧП. Аким Семея Ермак Салимов прокомментировал паводкоопасную ситуацию в городе и ответил на вопрос, когда власти восстановят ущерб за выбитые стекла.

"Ситуация сложная сохраняется. В общей сложности в Семее уже 295 человек эвакуировано, они размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Взрывать лед мы будем дальше", - сказал он.

По словам Салимова, в правительстве принято решение о введении ЧС регионального характера.

"Мы в рамках этой ситуации будем, это касается и ущерба нанесенного, дальше проводить свои действия. Уже создана специальная комиссия, она начнет обход и подсчет ущерба. Есть специальная методика, которая четко эти вещи регулирует. С завтрашнего дня приступим к работе", - заверил он.

Напомним, ранее в центре роSSийского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.