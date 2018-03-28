В Кропивницком из-за долговременной эксплуатации произошли порывы теплосетей

Более 1,5 тыс. жителей остались без тепла.

В Кропивницком из-за долговременной эксплуатации произошли порывы теплосетей
Фото: 112.ua

В Кропивницком из-за долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей, в результате чего без тепла остались семь многоэтажных жилых домов, а также здания военного городка воинской части Министерства обороны.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Кропивницкий в 11:40 27 марта в результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей (диаметр 400 и 89 мм). В результате без теплоснабжения остались семь многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 бригады ДП "Теплоэнергоцентраль" восстановили теплоснабжение в полном объеме.

Напомним, в конце января из-за прорыва теплосети в Кропивницком остановилась крупнейшая в городе котельная.


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