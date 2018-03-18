Во Флориде акробат цирка разбился насмерть во время выступления

Янн Арно выступал в Cirque du Soleil в течение 15 лет.

Во Флориде акробат цирка разбился насмерть во время выступления
Акробаты (архивное фото)
Фото: Макс Требухов

Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления в Тампе, штат Флорида, США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 38-летний артист получил тяжелые травмы при падении и скончался в больнице.

В Cirque du Soleil рассказали, что Янн Арно был одним из самых акробатов. Он выступал в цирке в течение 15 лет.

По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка.

Cirque du Soleil: Aerialist Yann Arnaud dies in Florida show https://t.co/cLmsDWRHSd

— BBC World News (@bbcworldfeed) 18 марта 2018 г.

Напомним, в Одессе одна из воздушных гимнасток шоу "Кракатук", работавшая без страховки, во время выполнения номера сорвалась и упала с высоты, вследствие чего сломала обе ноги.


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