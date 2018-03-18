Во Флориде акробат цирка разбился насмерть во время выступления
Янн Арно выступал в Cirque du Soleil в течение 15 лет.
Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления в Тампе, штат Флорида, США.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что 38-летний артист получил тяжелые травмы при падении и скончался в больнице.
В Cirque du Soleil рассказали, что Янн Арно был одним из самых акробатов. Он выступал в цирке в течение 15 лет.
По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка.
Cirque du Soleil: Aerialist Yann Arnaud dies in Florida show— BBC World News (@bbcworldfeed)
https://t.co/cLmsDWRHSd 18 марта 2018 г.
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18.03.2018 18:15