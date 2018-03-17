Пострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимации

Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Пострадавший на канатной дороге в Грузии украинец в реанимации
Авария на канатной дороге на горнолыжном курорте в Грузии
Фото: http://ura-inform.com

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает Радио Свобода.

Врач отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.

«Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут », - сообщил врач.

16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.

МВД Грузии и управления развития курортов Минэкономики страны заявляли о восьми пострадавших, в которых в основном переломы и ушибы. В то же время Эка Набашвили, вице-президент горнолыжного курорта рассказала о 10 пострадавших. Из них - четыре украинца.

Среди причин аварии рассматривают отключения электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.


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