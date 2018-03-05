В Одессе поймали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело было найдено без головы

Задержанный работает поваром-сушистом и был знаком с убитой.

Сотрудники уголовного розыска Одессы 5 марта задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины, чье обезглавленное тело нашли 27 февраля в квартире на Средней улице.

Как сообщили "Думской" в полиции, задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений. Он был знаком с убитой: они учились в одной школе.

Во время задержания гражданин пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены.

Потом он во всем признался. По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за неразделенной любви: якобы женщина отказала ему в близости. Кроме того, был и корыстный мотив.

Убийца умертвил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный.