В Калифорнии полиция предотвратила возможную новую массовую стрельбу в школе

В доме несостоявшегося стрелка во время обыска было выявлено "много оружия и боеприпасов".

Всего через несколько дней кровавой стрельбы в старшей школе в штате Флорида, в южной Калифорнии могла произойти подобная трагедия, которую предотвратили местные службы правопорядка.

Об этом сообщил американский телеканал CBS News.

В частности, как проинформировали в офисе шерифа округа Лос-Анджелес, охранник в высшей школе Эль Камино города Виттиер задержал "разъяренного ученика", который угрожал открыть огонь в школе в пятницу, всего через два дня после того, как в Флориде произошла кровавая стрельба, которая унесла жизни 17-ти человек.

Позже пресс-секретарь офиса шерифа Николь Нишида сообщил, что в доме ученика во время обыска было выявлено "много оружия и боеприпасов".

По информации СМИ , возраст подозреваемого - 17 лет. Он угрожал уйти из школы домой и вернуться с оружием после того, как вступил в спор с учителем из-за использования наушников во время занятия, что запрещено правилами школы.

Пока не уточняется, какое решение было принято в отношении подростка, как он получил доступ к оружию и кто является его владельцем. В этой связи позже в среду местная власть обещает провести специальную пресс-конференцию.Напомним, стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флоридестала самой кровавой по числу жертв с 2012 года - были убиты 17 человек.