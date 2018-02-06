В Минздраве подтвердили четвертый летальный случай от кори
В Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью.
В Украине зарегистрирован четвертый летальный случай от заболевания корью.
Об этом сообщил гендиректор Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита, передает РБК-Украина.
По его словам, за пятую неделю 2018 года в Украине заболели корью 930 человек.
"Это на 7% больше чем за предыдущую неделю. Вчера подтвердился еще один летальный случай в результате осложнений от кори. Женщина 25 лет умерла в Ивано-Франковске", - сказал Курпита.
По его словам, в Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью.
"Уровень вакцинанции растет. Уже в феврале мы ожидаем новую поставку вакцины", - резюмировал он.
Напомним, в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 25-летняя женщина, которая 15 января заболела острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем - корью.
С начала 2018 года в Украине заболели корью 2 933 человека, трое из которых умерли. В 2017 году корью заболели 4 782 человека, пятеро умерли.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что ситуация с корью в Украине "стабилизировалась в том смысле, что число заболевших не растет в разы".
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