В ЮАР после суток пребывания в ловушке в шахте освободили 955 шахтеров
В прошлом году в шахтах ЮАР произошло 80 случаев с летальными последствиями.
В Южно-Африканской Республике освободили 955 шахтеров, которые были заблокированы с вечера среды, 1 февраля, в шахте по добыче золота.
Об этом сообщает BBC.
"Все были освобождены. Некоторые из них имели признаки дегидрации и низкого давления, но ничего серьезного", - сказал представитель компании Sibanye-Stillwater, которой принадлежит шахта, Джеймс Веллстед.
Отмечается, что горняки оказались в ловушке из-за падения электрического столба возле шахты, что привело к ее обесточиванию. Сегодня утром электроснабжение восстановили, и шахтеры смогли подняться на лифте вверх.
Глубина шахты по добыче золота Беатрикс достигает 1000 метров и имеет 23 уровня.
За 2017 год в шахтах ЮАР произошло 80 случаев с летальными последствиями.
Напомним, в январе 8 горняков получили ожоги из-за вспышки метана на шахте возле Покровска.
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