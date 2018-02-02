Школы Николаева закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Детсады продолжат работу в обычном режиме.

Школы Николаева закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Фото: zn.ua

В Николаеве с понедельника, 5 февраля, все школы закрыли на карантин.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Согласно распоряжению и. о. городского главы - секретаря городского совета Татьяны Казаковой от 2 февраля 2018 года, с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 5 февраля приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", - говорится в сообщении.

О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, в Житомире из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ с 2 по 11 февраля школы закрыли на карантин. Ранее карантин из-за гриппа ввели в школах Винницы, до 6 февраля.


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