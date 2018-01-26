Прокуратура сообщила о подозрении киевскому полицейскому по делу Кохновича

Начальник сектора криминальной полиции Голосеевского района уже уволен с должности.

Прокуратура сообщила о подозрении киевскому полицейскому по делу Кохновича

Прокуратура Киева в пятницу сообщила о подозрении начальнику сектора криминальной полиции Голосеевского управления полиции Киева. Под его руководством полицейские подбросили патроны бизнесмену Тимофею Кохновичу и требовали деньги под угрозой выдворения Кохновича в Беларусь.

"Как установлено следствием, указанное должностное лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное проведение обыска в доме Т.Кохновича, который расположен в с. Иванковичи Киевской области, изложило в протоколах допроса свидетелей заведомо ложные показания о причастности последнего к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, а именно к незаконному хранению оружия и боеприпасов. Указанные протоколы, а также инициативный рапорт полицейского стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении обыска жилья Т.Кохновича, которое суд удовлетворил. В дальнейшем, зная, что разрешение на обыск предоставлено на основании искусственно созданных доказательств, 29.12.2017 года начальник сектора криминальной полиции незаконно провел указанные следственные действия", - сообщает прокуратура Киева.

Полицейскому объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 384 УК Украины (составление заведомо ложного показания свидетеля, совмещенное с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч. 2 ст. 162 УК Украины (незаконный обыск жилья).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также сообщается, что по результатам служебного расследования, проведенного Департаментом внутренней безопасности Нацполиции, полицейского уволили с должности.

Напомним, 8 января января журналист Евгений Плинский в фейсбуке заявил, что сотрудники Голосеевского управления полиции и прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали задержание гражданина Украины Тимофея Кохновича и требовали выкуп под угрозой его выдворения на территорию Беларуси.

Журналист заявил, что до 2008 года Кохнович являлся гражданином Беларуси, занимался там бизнесом и принимал участие в финансировании белоруской оппозиции. Против него было открыто несколько уголовных дел, и он был вынужден бежать в Украину, где получил политическое убежище и статус беженца. Белорусские спецслужбы в 2008 году направляли запросы в Украину с требованием выдать Кохновича. В 2016 году согласно указу Петра Порошенко, пройдя предварительно проверки СБУ, МВД, Интерпола, Кохнович получил паспорт гражданина Украины.

В сентябре 2017 года против Кохновича следователь Голосеевского управления полиции открыл уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (хранение оружия и боеприпасов). 27 декабря Голосеевский районный суд по ходатайству следователя вынес постановление на проведение обыска по месту проживания подозреваемого. 29 декабря следственная группа провела обыск. Журналист обнародовал видео, в котором утверждается, что полицейские сначала подбросили, а потом нашли в доме у предпринимателя патроны.

После публикации этой информации руководство киевского главка полиции инициировало служебное расследование.


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