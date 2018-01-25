Во Львовской области корью заболели 199 человек

Среди заболевших - 144 ребенка.

Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

По состоянию на 25 января во Львовской области 199 человек заболели корью.

Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Среди заболевших - 144 ребенка.

Отмечается, что в школах области, где зафиксирован хотя бы один случай заболевания, приостановлены занятия.

Управление здравоохранения Львовского горсовета издало приказ о мероприятиях по локализации вспышки кори во Львове. В частности, запрещены визиты в реанимационные отделения и в стационары больниц с целью посещения больных.

Также отмечается, что на прошлой неделе были вакцинированы 3,5 тыс. человек.

Напомним, в Украине от осложнений после кори с начала года скончались три человека, еще пятеро - в прошлом году.

Министерство здравоохранения выступило за введение ответственности за отказ от вакцинации.