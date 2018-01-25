Во Львовской области корью заболели 199 человек
Среди заболевших - 144 ребенка.
По состоянию на 25 января во Львовской области 199 человек заболели корью.
Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации.
Среди заболевших - 144 ребенка.
Отмечается, что в школах области, где зафиксирован хотя бы один случай заболевания, приостановлены занятия.
Управление здравоохранения Львовского горсовета издало приказ о мероприятиях по локализации вспышки кори во Львове. В частности, запрещены визиты в реанимационные отделения и в стационары больниц с целью посещения больных.
Также отмечается, что на прошлой неделе были вакцинированы 3,5 тыс. человек.
Напомним, в Украине от осложнений после кори с начала года скончались три человека, еще пятеро - в прошлом году.
Министерство здравоохранения выступило за введение ответственности за отказ от вакцинации.
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25.01.2018 16:06