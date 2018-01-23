Одессит сутки избивал таксиста, который якобы не выполнил его заказ

Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Одессит сутки избивал таксиста, который якобы не выполнил его заказ
Фото: npu.gov.ua

В Одессе больше суток мужчина в своей квартире издевался над таксистом за то, что ранее тот якобы не выполнил его заказ.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

По словам потерпевшего, нарушитель во время случайной встречи предложил ему поработать "трезвым водителем" для него и его друзей и пообещал заплатить 100 грн за час. Таксист согласился.

"Для катания по городу они решили воспользоваться автомобилем хозяина, за руль которого сел водитель такси. Во время поездки владелец машины неожиданно вспомнил прошлую "обиду" и стал проявлять по отношению к водителю агрессию. Причиной такого поведения стало то, что когда-то таксист якобы не выполнил заказ мужчины", - отмечается в сообщении.

Приказав остановить автомобиль, по словам таксиста, злоумышленник начал нецензурно ругаться и бить потерпевшего. Затем, вернувшись к своему дому, мужчина потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру.

Больше суток мужчина незаконно удерживал таксиста в своем жилище, избивая и издеваясь над ним. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ушибов и переломов четырех ребер.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее в Одессе мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим.


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