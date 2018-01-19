Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский

В больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", - написал он.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

По предварительным данным, человек, который устроил перестрелку в Одессе и ранил трех полицейских, вероятно был известным одесским деятелем пророSSийского направления Валентином Дорошенко.