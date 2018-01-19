В Харькове квартирный вор ранил ножом полицейского (обновлено)

Злоумышленников задержали, правоохранителя доставили в больницу.

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Сегодня днем в Харькове при задержании квартирных воров полицейский получил ножевое ранение.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Нацполиции Сергей Князев.

"Около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку", - написал он.

Злоумышленников задержали. Полицейского доставили в больницу.

Как уточнили в пресс-службе местной полиции, на данный момент сотрудник Богодуховского отдела прооперирован, состояние его здоровья стабильное.

Также правоохранители сообщили подробности происшествия. Так, около 12:50 19 января на автодороге Харьков-Ахтырка патрульные остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина. Полицейские действовали в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в районе после сообщения о краже в поселке Бугаевка. С соответствующим заявлением в полицию в 12-23 обратилась местная жительница, которая видела троих человек, обокравших ее дом.

"Во время проверки документов один из мужчин, который находился в автомобиле, внезапно бросился бежать. Полицейский пытался его задержать и во время преследования получил удар ножом в область брюшной полости. Три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении кражи, задержаны. В их автомобиле полицейские обнаружили вещи, похищенные из дома заявительницы - мобильный телефон, деньги, золотые изделия и ноутбук. Все задержанные жители города Люботин Харьковской области в возрасте от 19 до 47 лет", - сообщили в полиции

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одессе в ходе спецоперации по задержанию вооруженного преступника были ранены трое полицейских, нападавший застрелен.