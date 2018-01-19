В школе Червонограда распылили перцовый газ, отравились трое учеников

В школе Червонограда распылили перцовый газ, отравились трое учеников

В школе № 8 города Червоноград Львовской области в четверг, 18 января, ученики распылили перцовый аэрозоль из баллончика.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.

"В результате трое учеников попали к медикам с отравлением. Одному из пострадавших – 13 лет, двое других с 2007 года рождения", – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу Червонограда.

Напомним, недавно в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

Ранее сообщалось, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе  №9 г.Ужгород в медучреждения обратились уже 13 школьников.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в БалашихеМоскву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазинаВ Харькове патрульный угрожал пистолетом продавцам и охранникам продуктового магазина
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
Блок рекламы


Похожие новости
В пермской школе произошла поножовщина, ранены девять человекВ пермской школе произошла поножовщина, ранены девять человек
В кадетской школе в Люберцах отравилось 30 человекВ кадетской школе в Люберцах отравилось 30 человек
В частном пансионате во Львовской области отравились 12 детей из ХарьковаВ частном пансионате во Львовской области отравились 12 детей из Харькова
Циклон «Ава» нанес удар по острову Мадагаскар: погибли 29 человек, трое получили раненияЦиклон «Ава» нанес удар по острову Мадагаскар: погибли 29 человек, трое получили ранения
На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газомНа школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом
В Кемеровской области РФ три начальных класса в школе закрыли из-за радиацииВ Кемеровской области РФ три начальных класса в школе закрыли из-за радиации
В Канаде более 40 сотрудников фермы отравились угарным газомВ Канаде более 40 сотрудников фермы отравились угарным газом
В одесской школе организовали сбор денег на бесплатную прививку В одесской школе организовали сбор денег на бесплатную прививку
Во Львовской области еще три человека отравились вяленой рыбойВо Львовской области еще три человека отравились вяленой рыбой
Трое шахтеров травмированы во Львовской областиТрое шахтеров травмированы во Львовской области
Последние новости
Подгружаем последние новости