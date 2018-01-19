В школе Червонограда распылили перцовый газ, отравились трое учеников
В школе № 8 города Червоноград Львовской области в четверг, 18 января, ученики распылили перцовый аэрозоль из баллончика.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.
"В результате трое учеников попали к медикам с отравлением. Одному из пострадавших – 13 лет, двое других с 2007 года рождения", – говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу Червонограда.
Напомним, недавно в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.
Ранее сообщалось, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 г.Ужгород в медучреждения обратились уже 13 школьников.
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Общество
19.01.2018 11:00