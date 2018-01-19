С начала 2018 года корью заболели 1 285 украинцев – Супрун

С начала 2018 года корью заболели 1 285 украинцев – Супрун

В Украине за две недели 2018 года корью заболели 1 285 взрослых и детей.

Об этом сообщила врио министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает "112 Украина".

"За две недели 2018 года уже заболели 1285 взрослых и детей. В 2018 году больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 275, Черновицкой - 274, Закарпатской - 194, Одесской - 157, а в Киеве – 84 больных", - сказала Супрун.

Напомним, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей. Кроме того, Супрун сообщила, что, вероятней всего, вспышка кори пришла в Украину из Румынии.




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