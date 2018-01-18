Новый документальный фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинском кинофестивале

"День победы" взяли в параллельный конкурс "Форум".

Сергей Лозница Фото: Предоставлена пресс-службой фестиваля "Темные ночи"

Новый документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "День победы" покажут на 68-м Берлинском кинофестивале.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, фильм взяли в параллельный конкурс "Форум".

"Украинский режиссер впервые представит свой фильм на Берлинале. В "Дне победы" он наблюдает за толпами, регулярно собирающимися в советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине на 9 мая и фиксирует эту суету с точностью: выпуская на передний план разные настроения: гордость, патриотизм, любопытство, желание быть признанным, созерцание", - говорится в пресс-релизе.

В этом году программа "Форум" пройдет на Берлинале в 48-й раз. Основная программа состоит из 44 картин, 35 из которых будут мировыми премьерами.

Кроме фильма Лозницы, в "Форуме" покажут новые фильмы Хона Сан-Су, Клэр Симон, Корнелиу Порумбойю и других.

Берлинале продолжит объявлять программу нынешнего кинофестиваля, который пройдет с 15 по 26 февраля.