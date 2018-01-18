Новый документальный фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинском кинофестивале
"День победы" взяли в параллельный конкурс "Форум".
Новый документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "День победы" покажут на 68-м Берлинском кинофестивале.
Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, фильм взяли в параллельный конкурс "Форум".
"Украинский режиссер впервые представит свой фильм на Берлинале. В "Дне победы" он наблюдает за толпами, регулярно собирающимися в советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине на 9 мая и фиксирует эту суету с точностью: выпуская на передний план разные настроения: гордость, патриотизм, любопытство, желание быть признанным, созерцание", - говорится в пресс-релизе.
В этом году программа "Форум" пройдет на Берлинале в 48-й раз. Основная программа состоит из 44 картин, 35 из которых будут мировыми премьерами.
Кроме фильма Лозницы, в "Форуме" покажут новые фильмы Хона Сан-Су, Клэр Симон, Корнелиу Порумбойю и других.
Берлинале продолжит объявлять программу нынешнего кинофестиваля, который пройдет с 15 по 26 февраля.
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