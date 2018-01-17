В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека
Врачей, которые пьяными приехали на вызов и не пошли спасать человека, уволили.
Об этом сообщает
В департаменте охраны здоровья Одесской ОГА провели служебное расследование, по итогам которого врач и фельдшер скорой были уволены.
Как сообщается, личность скончавшегося мужчины устанавливается. Вероятно, он был бездомным.
Напомним, инцидент случился вчера в полночь возле железнодорожного вокзала. Полураздетого мужчину заметили патрульные. Выяснили, что ему плохо. Позвонили в скорую. Медики прибыли, но к пациенту из машины не вышли.
Проводить реанимацию больному пришлось копам. И когда они все-таки дозвались врача и фельдшера - те лишь констатировали смерть мужчины.
Выяснилось, что оба медика были пьяны – нецензурно ругались, толкали полицейских. Те надели на врачей наручники. За конфликт с полицией составили административный протокол. Сейчас решают вопрос о привлечении медиков к уголовной ответственности за неоказание помощи человеку. С работы обоих – уже уволили.
"Произошел возмутительный случай. Сегодня проведено служебное расследование. И врач, и фельдшер уволены по статье за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Врач отказался от освидетельствования. У фельдшера 2,2 промилле алкоголя в крови", - сообщил начальник департамента охраны здоровья Одесской облгосадминистрации Вячеслав Полясный.
Как сообщалось, ранее в Подмосковье до полусмерти избили врача "за хамство". Пострадавший попал в реанимацию с переломами челюсти, рук и ребер.
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Общество
17.01.2018 20:55