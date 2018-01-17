В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"

Врачи были пьяны и не оказали помощь больному на улице.

В Одессе патрульные задержали бригаду "скорой помощи"
Фото: 24tv.ua

Вечером 16 января в Одессе патрульная полиция с применением силы задержала бригаду "скорой помощи".

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Вчера вечером в Одессе произошел случай, стоящий как минимум того, чтобы сделать из этих событий соответствующие выводы, а по факту - возможно, это впервые в современной истории Украины была задержана полицейскими целая бригада скорой помощи", - написал он в фейсбуке.

В 21:30 полиция получила сообщение, что возле железнодорожного вокзала ходит полуодетый мужчина в неадекватном состоянии. Патрульный, прибывший по вызову, нашел этого человека и вызвал "скорую". Через некоторое время карета приехала и припарковалась у остановки общественного транспорта, старший наряда подошел к ней и направил к месту, где находился больной, и вернулся к нему. Мужчине к это времени стало плохо, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

"Скорая" не сдвинулась с места. Через 20 минут полицейский снова подошел к ней и потребовал подъехать. Только после этого автомобиль развернулся и прибыл к месту, где врачи только констатировали смерть мужчины.

Во время общения полицейские обратили внимание, что от врачей несет алкоголем. Они курили и матерились, не реагировали на замечания патрульных, толкались.

Учитывая ситуацию, патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и задержали всю бригаду скорой, включительно с доктором и фельдшером, которые оказали сопротивление. Полицейским даже пришлось надеть на медиков наручники.

Принудительный осмотр показал, что доктор и фельдшер были пьяны (у последнего было 2,22 промилле алкоголя в крови), водитель оказался трезв.

По данному факту на медиков составили админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение) и ч.1 ст.179 (распитие алкоголя на рабочем месте) КУоАП. Кроме того, не исключено уголовное дело за непредоставление медицинской помощи.


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