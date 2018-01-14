Из-за расистского скандала в магазинах H&M в Южной Африке устроили погромы
Людей возмутила реклама худи с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях" на темнокожему мальчику.
Погром в магазине H&M в ЮАР
Фото: thesun.co.uk
Шведская сеть магазинов одежды H&M была вынуждена временно закрыть свои центры продаж в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в субботу, 13 января. Причиной стали протесты в стране, вызванные рекламной кампанией бренда с темнокожим мальчиком, которую в соцсетях сочли расистской, сообщает "Немецкая волна".
В торговом центре под Йоханнесбургом возмущенные граждане повалили манекенов и вешалки, разбили зеркало и выбросили одежду на улицу. Полиции пришлось применять травматическое оружие.
Компания заявила, что сотрудники во время акций у магазинов сети не пострадали. Ритейлер обещает возобновить работу магазинов, только убедится в безопасности сотрудников.
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