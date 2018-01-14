Из-за расистского скандала в магазинах H&M в Южной Африке устроили погромы

Людей возмутила реклама худи с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях" на темнокожему мальчику.

Из-за расистского скандала в магазинах H&M в Южной Африке устроили погромы
Погром в магазине H&M в ЮАР
Фото: thesun.co.uk

Шведская сеть магазинов одежды H&M была вынуждена временно закрыть свои центры продаж в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в субботу, 13 января. Причиной стали протесты в стране, вызванные рекламной кампанией бренда с темнокожим мальчиком, которую в соцсетях сочли расистской, сообщает "Немецкая волна".

В торговом центре под Йоханнесбургом возмущенные граждане повалили манекенов и вешалки, разбили зеркало и выбросили одежду на улицу. Полиции пришлось применять травматическое оружие.

Компания заявила, что сотрудники во время акций у магазинов сети не пострадали. Ритейлер обещает возобновить работу магазинов, только убедится в безопасности сотрудников.

We are at the racist @hm Sandton City Store and their employees want to sign up.... pic.twitter.com/Fdj8dz4T51

— @effjoburg (@effjoburg) 13 января 2018 г.

Скандал вокруг H&M начался через одну из фотографий в рекламе новой коллекции одежды для детей. На фотографии был темнокожий мальчик, одетый в худи с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях".

Моделями для других худи были белые дети. Они рекламировали одежду с надписями о тигре и жирафе. Сама компания назвала ситуацию "неудачным решением" и удалила фото мальчика в худые.


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