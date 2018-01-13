Во Франции пассажиры разгромили поезд: 29 человек арестовано

Во Франции пассажиры разгромили поезд: 29 человек арестовано

Во Франции 40 человек разгромили пассажирский поезд, следовавший из Парижа в Эвиан, в результате чего полиция арестовала 29 человек.

Об этом сообщает RFI.

"Двадцать девять человек были арестованы в субботу утром, 13 января, во время большой полицейской операции на железнодорожном вокзале Пар-Дье в Лионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контролер столкнулся с многочисленной группой хулиганов и потребовал вмешательства полиции для установления контроля над ситуацией, сказал журналистам представитель французской железнодорожной компании.

Около сотни представителей сил правопорядка, включая национальную полицию, железнодорожную полицию, муниципальную полицию и солдат из операции Sentinelle («Часовой»), приняли участие в операции, высаживая из поезда хулиганов, которые, по их словам, «ехали на мероприятие в Альпах».

"Два вагона поезда оказались заполнены молодыми людьми, многие из них были в состоянии опьянения и совершали хулиганские действия, вследствие чего был нанесен материальный ущерб. При этом не было совершено насильственных действий", - сказал представитель префектуры полиции. Особый ущерб, по его словам, был нанесен вагону-ресторану.

Хулиганы также разбрасывали еду и разливали напитки в других вагонах.

Всего в поезде находилось 200 пассажиров. Двум из них, которые пережили психологический шок, была оказана помощь.




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