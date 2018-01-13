Руководство полиции Бухареста подало в отставку из-за дела о педофилии
Генпрокуратура Румынии расследует дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан.
В Румынии руководитель Управления полиции Бухареста Нику Орландо и его заместитель Мариус Штефан подали в отставку из-за скандала с обвинением в педофилии сотрудника Дорожной полиции Еуджена Стана.
Как заявили в Генеральной прокуратуре Румынии, по уголовному делу о педофилии проходят еще 22 сотрудника полиции, сообщает Укринформ.
По данным, которые были обнародованы в докладе руководителя Главного управления полиции МВД Румынии Богдана Депреску, в отношении многих сотрудников полиции, включая руководителей Бухаресткого управления полиции, проводятся предварительные служебные проверки за нарушение профессиональной этики и протекцию, которую они оказывали обвиняемому в педофилии Стану.
Проверки проводятся и в отношении главного психолога МВД, так как, согласно материалам предварительного следствия, полицейский-педофил получил еще и право постоянного ношения табельного оружия.
Ранее сообщалось и о возможной отставке министра внутренних дел Кармен Дан, однако сама министр отказалась подать прошение об отставке, заявив, что этот вопрос должен быть решен ее коллегами по Социал-демократической партии.
Генеральная прокуратура Румынии расследует уголовное дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан. Ему инкриминируются 15 случаев сексуального насилия над детьми и женщинами. По отдельным эпизодам следователи обладают соответствующими записями с камер видеонаблюдения.
Напомним, с 1 января в Польше открыли реестр педофилов.
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Общество
13.01.2018 04:47