Руководство полиции Бухареста подало в отставку из-за дела о педофилии

Генпрокуратура Румынии расследует дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан.

Руководство полиции Бухареста подало в отставку из-за дела о педофилии
Фото: nou.wippodev.com

В Румынии руководитель Управления полиции Бухареста Нику Орландо и его заместитель Мариус Штефан подали в отставку из-за скандала с обвинением в педофилии сотрудника Дорожной полиции Еуджена Стана.

Как заявили в Генеральной прокуратуре Румынии, по уголовному делу о педофилии проходят еще 22 сотрудника полиции, сообщает Укринформ.

По данным, которые были обнародованы в докладе руководителя Главного управления полиции МВД Румынии Богдана Депреску, в отношении многих сотрудников полиции, включая руководителей Бухаресткого управления полиции, проводятся предварительные служебные проверки за нарушение профессиональной этики и протекцию, которую они оказывали обвиняемому в педофилии Стану.

Проверки проводятся и в отношении главного психолога МВД, так как, согласно материалам предварительного следствия, полицейский-педофил получил еще и право постоянного ношения табельного оружия.

Ранее сообщалось и о возможной отставке министра внутренних дел Кармен Дан, однако сама министр отказалась подать прошение об отставке, заявив, что этот вопрос должен быть решен ее коллегами по Социал-демократической партии.

Генеральная прокуратура Румынии расследует уголовное дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан. Ему инкриминируются 15 случаев сексуального насилия над детьми и женщинами. По отдельным эпизодам следователи обладают соответствующими записями с камер видеонаблюдения.

Напомним, с 1 января в Польше открыли реестр педофилов.


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