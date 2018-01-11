Число погибших в штате Калифорния от ливней, возросло до 17 человек
В американском штате Калифорния увеличилось до 17 человек количество погибших в результате ливневых дождей и оползней.
Об этом заявил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун, передает «
«Мы с сожалением сообщаем, что число погибших в настоящее время увеличилось до 17 человек - останки еще двух жертв были извлечены сегодня», - заявил он.
Отмечено, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести.
Кроме того, в результате непогоды было уничтожено около 100 жилых домов.
Как сообщалось ранее, в американском штате Калифорния в результате оползней и наводнений погибли 13 человек.
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