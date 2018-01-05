В скорой помощи могут появиться бригады парамедиков

В состав такой бригады будут входить два медработника и экстренный медицинский техник.

В скорой помощи могут появиться бригады парамедиков
Фото: 24tv.ua

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в типовое положение о бригаде экстренной медицинской помощи (ЭМП).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В соответствии с обнародованным документом, к видам бригад экстренной медицинской помощи (врачебные и фельдшерские) предлагается добавить бригаду парамедиков, в состав которой входит два медработника соответствующей специальности и экстренный медицинский техник.

В случае необходимости, по решению руководителя центра ЭМП и медицины катастроф для усиления работы парамедиков могут привлекаться врачи по медицине неотложных состояний.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, парамедики будут проходить обучение, предусматривающее подготовку специалиста по неотложным состояниям, которая отличается от программы обучения фельдшера по медицине неотложных состояний.

Обучение экстренных медтехников и их привлечение к предоставлению ЭМП позволит усилить систему около 12 тыс. специалистов, которые в настоящее время выполняют функции специализированного санитарного транспорта, утверждают в Минздраве.

В ведомстве рассчитывают, что функционирование бригад парамедиков во время формирования больниц интенсивного лечения, а также отделений ЭМП даст возможность более эффективно использовать бюджетные средства, улучшить своевременность и качество предоставления медицинской помощи, уменьшить уровень смертности от несчастных случаев, травм и острых заболеваний.

Напомним, в октябре 2016 года Минздрав анонсировал запуск программы обучения пожарных, полицейских и работников скорой помощи.


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