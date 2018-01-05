В 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходных

В 2018 году у украинцев будет 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.

Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.

Таким образом, законодательно установлены выходные дни: 1 января - Новый год 7 января - Рождество Христово 8 марта - Международный женский день 8 апреля - Пасха 1 мая - День труда 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 20 мая - Троица 28 июня - День Конституции Украины 24 августа - День независимости Украины 14 октября - День защитника Украины. 25 декабря – Рождество.

Напомним, текущей зимой школьники отдыхают 15 дней отдыха. В большинстве школ Украины зимние каникулы начались 25 декабря 2017 года и закончатся 8 января 2018 года. Продолжительность зимнего отдыха - 15 дней.