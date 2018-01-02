В Самборе мужчине оторвало пальцы руки петардой

Пострадавший госпитализирован.

Фото: pohnews.org

В городе Самбор Львовской области во время новогодних празднований мужчина травмировался петардой.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что 37-летний житель Самбора 1 января в 4:00 утра, празднуя новый год в своей квартире, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды. Однако она взорвалась у мужчины в руке.

"Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом: “полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти на уровне пяти костей“. Сейчас полицейские выясняют, где именно пострадавший приобрел пиротехническое изделие, а также обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке.