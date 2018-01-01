Ради свадьбы Меган Маркл отказалась от роли девушки Бонда

Ради свадьбы Меган Маркл отказалась от роли девушки Бонда

Невеста принца Гарри могла стать новой возлюбленной агента 007.

Об этом сообщает Сегодня.

Когда выяснилось, что Джеймсом Бондом останется Дэниел Крэйг, поклонники бондианы переключились на девушку агента 007, предсказывая звездную роль Марго Робби. И хотя о звезде сериала "Форс-мажоры" тогда никто и подумать не мог, продюсеры всерьез рассматривали кандидатуру Меган Маркл. Они долго искали "гламурную и сексуальную восходящую звезду — американку или канадку", и Маркл была идеальной кандидаткой, передает The Sun.

На днях выяснилось, что актриса попала в шорт-лист продюсеров бондианы — о чем она знала, однако создателям легендарной саги о Бонде пришлось ее вычеркнуть, как только стало известно о помолвке с принцем Гарри. К тому же, как сообщают инсайдеры, Маркл придется бросить карьеру ради возлюбленного. Как сообщила сама Меган в одном из интервью – после свадьбы она сразу же включится в благотворительную деятельность королевской семьи.

Напомним, ранее сообщалось, образ Меган Маркл в день рождественской службы в Сандрингеме расхвалили поклонники, а пальто, в котором актриса появилась на публике, уже, наверное, раскупили в онлайн-бутиках.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО)В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО)
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
Блок рекламы


Похожие новости
Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)
Кейт Миддлтон поссорилась с сестрой из-за Меган МарклКейт Миддлтон поссорилась с сестрой из-за Меган Маркл
Во Львове внезапно умер известный радиоведущийВо Львове внезапно умер известный радиоведущий
Виктория Бекхэм помогла Меган Маркл освоиться в ЛондонеВиктория Бекхэм помогла Меган Маркл освоиться в Лондоне
На Ровенщине злоумышленник выстрелил в несовершеннолетнего ради телефона - полицияНа Ровенщине злоумышленник выстрелил в несовершеннолетнего ради телефона - полиция
В Кемеровской области РФ три начальных класса в школе закрыли из-за радиацииВ Кемеровской области РФ три начальных класса в школе закрыли из-за радиации
Канадский режиссер создал видеоролик из более 300 лучших видео 2017 годаКанадский режиссер создал видеоролик из более 300 лучших видео 2017 года
Верховный суд США рассматривает дело кондитера, отказавшегося печь торт для гей-свадьбыВерховный суд США рассматривает дело кондитера, отказавшегося печь торт для гей-свадьбы
Последние новости
Подгружаем последние новости