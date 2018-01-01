Ради свадьбы Меган Маркл отказалась от роли девушки Бонда

Невеста принца Гарри могла стать новой возлюбленной агента 007.

Об этом сообщает Сегодня.

Когда выяснилось, что Джеймсом Бондом останется Дэниел Крэйг, поклонники бондианы переключились на девушку агента 007, предсказывая звездную роль Марго Робби. И хотя о звезде сериала "Форс-мажоры" тогда никто и подумать не мог, продюсеры всерьез рассматривали кандидатуру Меган Маркл. Они долго искали "гламурную и сексуальную восходящую звезду — американку или канадку", и Маркл была идеальной кандидаткой, передает The Sun.

На днях выяснилось, что актриса попала в шорт-лист продюсеров бондианы — о чем она знала, однако создателям легендарной саги о Бонде пришлось ее вычеркнуть, как только стало известно о помолвке с принцем Гарри. К тому же, как сообщают инсайдеры, Маркл придется бросить карьеру ради возлюбленного. Как сообщила сама Меган в одном из интервью – после свадьбы она сразу же включится в благотворительную деятельность королевской семьи.

Напомним, ранее сообщалось, образ Меган Маркл в день рождественской службы в Сандрингеме расхвалили поклонники, а пальто, в котором актриса появилась на публике, уже, наверное, раскупили в онлайн-бутиках.