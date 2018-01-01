В КГГА рассказали, сколько киевлян обратилось за медпомощью в новогоднюю ночь

Массовые гуляния в столице 31 декабря прошли без травматизма.

Об этом сообщила начальник пресс-службы департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Наталья Вишневская.

" За сутки 31 декабря ( с 30 декабря с 00. часов по 1 января по 00. часов) – ред. в больницы Киева доставлено 524человека. Из них планово по направлению семейных врачей – 87 жителей столицы»,- сказала Н. Вишневская.

По ее словам, массовые гуляния в столице 31 декабря прошли без травматизма. В разных районах города были зафиксированы отравления алкоголем, но не больше, чем в обычный день.

Напомним, в Киеве во время празднования Нового года грубых нарушений порядка не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева .