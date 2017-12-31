На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери

Три человека были убиты в результате перестрелки, произошедшей в ночь на воскресенье, 31 декабря, в кафе станицы Ладожской Краснодарского края (РФ). Подозреваемые в убийстве задержаны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

Стрельба произошла около 01:00 по киевскому времени.

"На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена", — сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой", — добавили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ , поводом для расправы стала месть. Трое убитых мужчин якобы изнасиловали дочь одного из стрелков. Подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, во Львове вечером 27 декабря, на одной из улиц Франковского района произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Около 22:00 поступило сообщение, что возле гаражей на улице Открытой неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет, в сторону двух мужчин. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Потерпевшими оказались двое львовян в возрасте 48 и 39 лет", – говорится в сообщении. По предварительным данным,стреляли из травматического пистолета. Мужчин с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают личность стрелка. По данному факту открыто уголовное производство.