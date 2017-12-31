На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери

На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери

Три человека были убиты в результате перестрелки, произошедшей в ночь на воскресенье, 31 декабря, в кафе станицы Ладожской Краснодарского края (РФ). Подозреваемые в убийстве задержаны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

Стрельба произошла около 01:00 по киевскому времени.

"На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена", — сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой", — добавили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, поводом для расправы стала месть. Трое убитых мужчин якобы изнасиловали дочь одного из стрелков. Подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, во Львове вечером 27 декабря, на одной из улиц Франковского района произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Около 22:00 поступило сообщение, что возле гаражей на улице Открытой неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет, в сторону двух мужчин. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Потерпевшими оказались двое львовян в возрасте 48 и 39 лет", – говорится в сообщении. По предварительным данным,стреляли из травматического пистолета. Мужчин с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают личность стрелка. По данному факту открыто уголовное производство.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО)В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО)
В Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийствВ Нью-Йорке в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число убийств
В Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткойВ Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой
Блок рекламы


Похожие новости
Стрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек раненСтрельба в Калифорнии: двое погибли, один человек ранен
В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)В Харькове отделение "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой (обновлено)
В Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткойВ Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой
12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке12 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке
На школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газомНа школьной дискотеке в Кыргызстане 110 человек отравились газом
В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромомВ Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
На Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человекНа Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек
Число жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человекЧисло жертв шторма на Филиппинах возросло до 240 человек
Во Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человекВо Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин» эвакуировали более 650 тысяч человек
В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости