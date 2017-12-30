В Харькове отделения "Укрпочты" захватил человек, который угрожает взрывчаткой

Внутри находятся люди, но их количество пока неизвестно.

Фото: pravda.com.ua

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Фото: pravda.com.ua

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Фото: pravda.com.ua

"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.