Новый год на Софийской площади в Киеве: стала известна программа мероприятий

Для киевлян и гостей столицы, которые собираются праздновать Новый год на Софийской площади, подготовлена насыщенная развлекательная программа.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в ночь с 31 декабря на 1 января программой предусмотрено:

23:00-23:40 – выступление государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

23:40-23:48 – выступление франко-украинского певца Поля Манандиза.

23:48-00:05 – обращение Президента Украины Петра Порошенко к украинцам. Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу.

00:05-01:20 – проект "Диджей с оркестром" – DeluxeSound Dj's & Kyiv Fantastic Orchestra.

01:20-01:35 – выступление "KOLA".

01:35-02:10 – выступление "Secret Avenue".

02:10-03:00 – выступление рок-группы "Epolets".

Ведущие: Владимир Андиевской и Мария Туманова.

Напомним, определены самые красивые новогодние елки Украины. Главная елка страны 2018, которую торжественно открыли на Софийской площади. В этом году главной елке Киева пришлось преодолеть немало испытаний по дороге из Ивано-Франковской области в столицу. В этом году елку, высотой 33 метра, украсили 36 видов гирлянд (около 300 штук) из диодных лампочек.

Специалисты утверждают, что такой световой колористики, как в этом году, киевляне и гости столицы ранее еще не видели. Также новогоднее дерево украсили золотистые шары, которые специально выбирались под цвет куполов Софийского собора.