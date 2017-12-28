Киевлян приглашают в новогоднюю ночь на Почтовую площадь - поздравить бойцов АТО

Локация будет работать 30-31 декабря.

Киевлян приглашают в новогоднюю ночь на Почтовую площадь - поздравить бойцов АТО
Фото: Сергей Нужненко

Благотворительный фонд "Коло" предлагает киевлянам и гостям города провести предновогоднее время и непосредственно новогоднюю ночь на Почтовой площади, где будет организовано празднование с поздравлением украинских военных, находящихся в зоне АТО.

30 и 31 декабря там состоится ряд военно-патриотических мероприятий.

В программе 30 декабря:

  • выступление духового оркестра Киевского военного лицея им. И. Богуна с рождественским репертуаром, казацкое шоу, рыцарские поединки;
  • с 19 часов выступят украинские группы "KRUT", “Чумацький Шлях” та “Вій”

31 декабря:

  • Федерация стронгмену Украины проведет конкурсы для детей и их родителей;
  • вечером «зажигать» будут "Колір ночі", "Exception" і "Проти Течії";
  • в последний час старого года на сцене появится группа «Тінь Сонця», с которым присутствующие и встретят Новый 2018-й.

Чтобы символически согреть военных, которые сейчас находятся далеко от своих родных, организаторы праздника изготовили два ангела-хранителя, которых все желающие смогут украсить игрушками с пожеланиями. После праздника эти обереги поедут на фронт и будут переданы защитникам. Кроме того, на Почтовой площади будет создана фото-зона, где можно почувствовать себя в роли ангела-хранителя и сделать незабываемое новогоднее фото.

Все два дня будут проходить детские мастер-классы от "Творчої Криївки", среди которых: раскрашивание новогодних шариков, изготовление ангелов-мотанок, создание поздравительных открыток для защитников и др.

LB.ua - информационный партнер мероприятия.


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