SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Січ"

Это первый за последние 10 лет аппарат отечественного производства.

Компания SpaceX Илона Маска запустила на орбиту украинский спутник "Січ-2-30". Его вывела ракета Falcon 9.

Запуск состоялся из пусковой площадки на мысе Канаверал (США), его транслировали в YouTube-канале SpaceX.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30 разработали и изготовили специалисты государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре.

Спутник будет наблюдать за использованием земельных, лесных и водных ресурсов. Разработчики утверждают, что он сможет предоставить данные о перемещении военной техники и кораблей.

Это первый за последние 10 лет аппарат отечественного производства, который Украина запускает в космос. Его стоимость – 98 млн грн, а стоимость запуска – $1,99 млн.

Приблизительно в 20:15 он будет пролетать над Украиной.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Січ" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

В начале февраля прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины. Впоследствии запуск был перенесен на начало 2022 года.