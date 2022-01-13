SpaceX 13 января выведет на орбиту украинский спутник "Січ"

Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос.

Компания SpaceX Илона Маска сегодня, 13 января, планирует запустить на орбиту украинский спутник "Січ-2-30". Запуск должен состояться с пусковой площадки на мысе Канаверал (США) в 17:30 по киевскому времени.

Запуск будет транслироваться на YouTube-канале SpaceX.

Предполагается, что отделение спутника от ракеты и выход на орбиту должно состояться в 18:50 по Киеву .

Спутник дистанционного зондирования Земли "СІЧ-2-30" был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре.

Это первый за последние десять лет аппарат отечественного производства, который Украина планирует запустить в космос. Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Січ" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

В начале февраля прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины. Впоследствии запуск был перенесен на начало 2022 года.