Коронавирус "Дельта": эффективны ли вакцины от COVID-19 против нового штамма

Штамм коронавируса "Дельта" продолжает распространятся по Украине, мутируя при этом в новые подвиды. Учеными выявлено уже более десятка разновидностей вируса, и многих пациентов интересует вопрос, защитит ли их универсальная вакцина от COVID-19 против всех этих штаммов.

Коронавирус “Дельта“: эффективны ли вакцины от COVID-19 против нового штамма

В "ЮНИСЕФ" отмечают, что одобренные ВОЗом вакцины против COVID-19 (CoronaVac, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Pfizer) по-прежнему очень эффективны в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти, в том числе против штамма "Дельта". Если вакцинация включает две дозы, то обязательно нужно получить обе дозы (даже если после первой дозы переболели), чтобы обеспечить максимальную защиту от подальших заражений.

Медики и ученые утверждают, что вакцины защищают большинство людей от болезней, но ни одна вакцина не эффективна на 100% Небольшое количество вакцинированных людей может заразиться COVID-19 - это называется прорывной инфекцией, но у них, вероятнее всего будут более легкие симптомы.

Ученые продолжают эксперименты со смешиванием вакцин от коронавируса. Исследования показывают, что вакцинация различными препаратами может повысить иммунитет к COVID-19. Кроме того, вакцинированные препаратом Pfizer пациенты начали получать третью" бустерную" дозу вакцины от COVID-19. Пока что эта доза колется по желанию пациентов. При этом, смешивать вакцины медики пока не советуют.

Штамм коронавируса Дельта более заразен, чем другие штаммы, и не вакцинированные, и вакцинированные, более восприимчивы к заражению этим штаммом и его разновидностями. Именно поэтому медики призывают не игнорировать самые простые требования: избегать людных мест, обеспечить хорошую вентиляцию всех внутренних помещений, носить маску в общественных местах, где есть риск передача инфекции, регулярно мыть руки водой с мылом или средством для растирания рук на спиртовой основе.

Ранее сообщалось об опасной разновидности штамма "Дельта", которая распространяется по Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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