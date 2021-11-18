Axiom Space рассказала, чем будут заниматься на МКС участники первой частной коммерческой экспедиции

Космическая компания Axiom Space рассказала, чем будут заниматься участники первой частной коммерческой экспедиции на Международную космическую станцию, которая должна состояться в начале следующего года.

Международная космическая станция / Источник изображения: NASA

Предполагается проведение серии научных экспериментов, в том числе с использованием стволовых клеток для определения воздействия космического пространства на процесс старения. Также на орбите проведут демонстрацию двусторонней трансляции 3D-проекции голограммы с помощью гарнитуры Microsoft HoloLens. Эти и другие эксперименты будут выполнены четырьмя членами экипажа, которых Axiom планирует доставить на МКС в феврале 2022 года в рамках миссии Ax-1.

Для доставки людей на орбитальную станцию будет использоваться пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. Что касается членов экипажа, то ими стали командир миссии и бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Майкл Лопес-Алегрия (Michael Lopez-Alegria), а также три инвестора Ларри Коннор (Larry Connor) из США , Марк Пати (Mark Pathy) из Канады и Эйтан Стиббе (Eytan Stibbe) из Израиля, заплатившие за участие в миссии по $55 млн. Они также помогли выбрать 25 исследовательских экспериментов, которые планируют реализовать за время пребывания на МКС.

В рамках миссии Ax-1 экипаж отправят в космическое пространство на корабле Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Около двух дней экипаж проведёт в пути, после чего корабль состыкуется с МКС, где путешественники проведут следующие восемь дней. За это время они проведут серию экспериментов при содействии экипажа станции и с результатами проделанной работы вернутся на Землю.



