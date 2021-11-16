В Чили установили эффективность бустерной прививки различными вакцинами после двух доз Coronavac

Ни один человек, получивший бустерную прививку любой вакциной, не умер.

В Чили установили эффективность бустерной прививки различными вакцинами после двух доз Coronavac
Фото: Синьхуа

В Чили установили, что бустерную прививку после двух доз Coronavac (Sinovac) лучше делать вакциной AstraZeneca или Pfizer. Это обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты, чем третья прививка Коронаваком.

Соответствующее исследование правительство Чили опубликовало к консультациям со Всемирной организацией здоровья в конце октября.

Оно свидетельствует, что две дозы Coronavac обеспечивают защиту от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 на уровне 50%, третья доза Coronavac повышает этот показатель почти до 71%. Но если бустерную дозу сделать вакциной AstraZeneca, тогда он увеличивается до 90,5%, а если вакциной Pfizer – до 93%.

Эффективность вакцин, используемых в Чили, от инфицирования коронавирусом
Эффективность вакцин, используемых в Чили, от инфицирования коронавирусом

При этом Бустерная доза Coronavac обладает высокой эффективностью защиты от госпитализации (около 81%) и реанимации (85%).

Фото: Эффективность вакцин, используемых в Чили, против госпитализации
Фото: Эффективность вакцин, используемых в Чили, против реанимации

Ни один человек, получивший бустерную прививку любой вакциной, в Чили не умер.

Исследование в Чили проводилось в реальных условиях, в когорту входило 11 миллионов человек, в том числе 2,9 миллиона вакцинированных тремя дозами.

Напомним, что вакцина Coronavac – вторая по популярности в Украине. Ее получили около 4 млн граждан Украины.

Ее разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech по технологии, которой уже более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Первую вакцину по этой технологии разработали в 1955 году от полиомиелита.

Полный курс вакцинации подразумевает введение двух доз с интервалом 14-28 дней.

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