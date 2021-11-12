Новый метод поможет находить похожие на Татуин планеты в двойных звездных системах

Новая методика позволила астрономам быстро обнаружить в двойной звездной системе планету, похожую на Татуин из «Звездных войн». Обнаружить планету и подтвердить ее существование удалось всего за несколько дней с помощью телескопа TESS.

NASA/JPL-Caltech/T.

Астрофизики придумали, как можно быстро находить планеты в двойных системах при помощи телескопа TESS. Им удалось сократить время, необходимое для поиска планеты до нескольких дней

В течение многих лет планеты, вращающиеся вокруг двойных звезд, были предметом научной фантастики, как Татуин в «Звездных войнах». Тем не менее, благодаря телескопам «Кеплер» и TESS, ученым на сегодня удалось обнаружить 14 объектов подобного типа. «Кеплер» и TESS обнаруживают планеты при помощи транзитного метода, когда астрономы измеряют крошечное затемнение звезды, при прохождении планеты перед своей звездой-хозяином. Обычно астрономам нужно увидеть по крайней мере три таких прохождения, чтобы точно определить орбиту планеты. Но в случае двух звезд-хозяев эта задача усложняется в разы.

Кроме того, орбитальные периоды планет в двойных системах всегда намного длиннее, чем орбитальный период двойной системы. Это означает, что для того, чтобы наблюдать три перехода, ученым необходимо наблюдать двойную систему в течение долгого времени.

Для космического телескопа Кеплера это было не проблемой, ведь он мог 3,5 года смотреть лишь на одну область пространства, а вот с телескопом TESS возникли трудности, ведь он фиксируется на одной области пространства всего на 27 дней. С другой стороны, точность TESS в обнаружении экзопланет выше, поэтому он может найти больше «Татуинов».

Теперь астрофизики нашли способ обойти временное ограничение. Они описали метод, который позволяет обнаруживать планеты в двойных системах при помощи TESS, при условии, что планета прошла через обе звезды-хозяина в течение 27-дневного окна наблюдения. Исследователи уже обнаружили первую такую экзопланету в данных TESS, продемонстрировав, что их метод работает.

Орбитальный период этой планеты составляет почти 200 дней — при традиционном методе наблюдения ученым пришлось бы ждать более года, чтобы обнаружить два транзита. Новая методика сократила это время всего до пяти дней, показав, что, несмотря на короткое время наблюдения, TESS можно использовать для обнаружения планет-«Таутинов».

Статья опубликована в Astronomical Journal.