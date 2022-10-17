Відкритий торік вид китів знаходиться на межі зникнення

Минулого року вчені зробили неймовірне відкриття: невелика група вусатих китів з Мексиканської затоки виявилася абсолютно новим видом. Ще тоді його віднесли вимираючих, але зараз вчені заявили, що діяльність людини поставила тварин на межу зникнення, повідомляє CBS news.

У минулому новий вид вважався смугастиками Брайда - ще однією групою тварин, які зустрічаються в Мексиканській затоці. Але аналіз генетичних та морфологічних особливостей дозволили віднести китів до нового виду, який назвали кит Райса.