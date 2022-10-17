Відкритий торік вид китів знаходиться на межі зникнення

Вченим відомо всього про 51 представник цього виду.

Відкритий торік вид китів знаходиться на межі зникнення
Кіти Райса вже перебувають під загрозою зникнення
© NOAA

Минулого року вчені зробили неймовірне відкриття: невелика група вусатих китів з Мексиканської затоки виявилася абсолютно новим видом. Ще тоді його віднесли вимираючих, але зараз вчені заявили, що діяльність людини поставила тварин на межу зникнення, повідомляє CBS news.

У минулому новий вид вважався смугастиками Брайда - ще однією групою тварин, які зустрічаються в Мексиканській затоці. Але аналіз генетичних та морфологічних особливостей дозволили віднести китів до нового виду, який назвали кит Райса.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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