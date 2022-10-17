2022-10-17
Відкритий торік вид китів знаходиться на межі зникнення
Вченим відомо всього про 51 представник цього виду.
Кіти Райса вже перебувають під загрозою зникнення© NOAA
Минулого року вчені зробили неймовірне відкриття: невелика група вусатих китів з Мексиканської затоки виявилася абсолютно новим видом. Ще тоді його віднесли вимираючих, але зараз вчені заявили, що діяльність людини поставила тварин на межу зникнення, повідомляє
У минулому новий вид вважався смугастиками Брайда - ще однією групою тварин, які зустрічаються в Мексиканській затоці. Але аналіз генетичних та морфологічних особливостей дозволили віднести китів до нового виду, який назвали кит Райса.
Фаїна Вауліна, ZN.ua