SpaceX отправляет четырех астронавтов на МКС: видео

Корабль выведет на орбиту тяжелый ракета-носитель Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Американская компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) производят запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon Endurance на Международную космическую станцию.

Трансляция события доступна на YouTube канале NASA.

Корабель выведет на орбиту тяжелый ракета-носитель Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Они проведут на МКС около шести месяцев.

Ранее полет неоднократно откладывался: сначала запуск планировался на 30 и 31 октября, затем на 6 и 7 ноября и 8 ноября. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.