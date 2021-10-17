Что произойдёт с атмосферой на Земле после ядерной войны

Понятно, что ядерная война будет катастрофой для нас и нашей планеты — но насколько? Новое исследование моделирует влияние, которое дым от последствий ядерного конфликта может оказать на нашу атмосферу. Результаты предсказуемо мрачны.

Люди мира, будьте зорче втрое!

Команда экспериментаторов проанализировала влияние как региональной, так и глобальной ядерной войны с выбросами 5 мегатонн и 150 мегатонн сажи соответственно. Исследователи обнаружили, что глобальная война приведет к потере озонового слоя в среднем на 75 процентов в течение 15 лет. А локальная война приведет к потере озонового слоя на 25 процентов в течение 12 лет.

Согласно исследованию, хоть дым изначально будет блокировать солнечные лучи — наступит так называемая «ядерная зима», — в течение нескольких лет последуют сильные вспышки ультрафиолета. Они позволят ударить по поверхности Земли через дыры в озоновом слое.

Ультрафиолет обычно может влиять на что угодно: от рака кожи до сельскохозяйственных процессов и выживания целых экосистем. Поэтому, если гораздо большее его количество попадёт на нашу планету, это будет иметь серьёзные последствия для всех, кто пережил первые взрывы.

«Условия могут развернуться в очень печальную сторону, — объясняет специалист по изучению атмосферы, учёный Чарльз Бардин из Национального центра атмосферных исследований. — Средства приспособления, которыми поначалу удачно пользовались выжившие после ударов, не помогут при повышении температур и уровня УФ-радиации».



